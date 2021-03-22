Погромами на Банковій займуться МВС і СБУ: заява Кабінету міністрів

Кабінет міністрів засудив погроми на Банковій, закликавши СБУ і МВС провести розслідування і дати правову оцінку інциденту.

Реклама

Про це йдеться в спільній заяві урядовців.

У Кабміні нагадали, що українці мають право на мирний протест, ось тільки цей мітинг виявився не зовсім мирним. Уряд засудив вандалізм і наругу над державними символами під час акції протесту.

"Неправомірні дії, які відбулись під Офісом президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб", – йдеться в заяві.

При цьому Кабмін очікує від МВС і СБУ проведення розслідування і вимагає відповідної правової оцінки.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента спалахнули заворушення під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Офіс президента", палили фаєри і пускали салют. У МВС заявили, що вже затримали одного активіста і на черзі інші "особливо активні" учасники протесту. В Офісі президента оцінили збиток у два мільйони гривень.

Тим часом в ОПУ назвали погроми на Банковій актом вандалізму, а не акцією протесту. Більш того, фракція "Слуга народу" навіть має намір скликати позачергове засідання Ради, щоб з'ясувати, хто насправді стоїть за цим мітингом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама