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Погромами на Банковій займуться МВС і СБУ: заява Кабінету міністрів

22 березня, 12:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Те, що відбулося під ОПУ, суперечить європейським цінностям, кажуть міністри

Кабінет міністрів засудив погроми на Банковій, закликавши СБУ і МВС провести розслідування і дати правову оцінку інциденту.

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Про це йдеться в спільній заяві урядовців.

У Кабміні нагадали, що українці мають право на мирний протест, ось тільки цей мітинг виявився не зовсім мирним. Уряд засудив вандалізм і наругу над державними символами під час акції протесту.

"Неправомірні дії, які відбулись під Офісом президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб", – йдеться в заяві.

При цьому Кабмін очікує від МВС і СБУ проведення розслідування і вимагає відповідної правової оцінки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента спалахнули заворушення під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Офіс президента", палили фаєри і пускали салют. У МВС заявили, що вже затримали одного активіста і на черзі інші "особливо активні" учасники протесту. В Офісі президента оцінили збиток у два мільйони гривень.

Тим часом в ОПУ назвали погроми на Банковій актом вандалізму, а не акцією протесту. Більш того, фракція "Слуга народу" навіть має намір скликати позачергове засідання Ради, щоб з'ясувати, хто насправді стоїть за цим мітингом.

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протести Кабінет міністрів Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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