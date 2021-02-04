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"Загинула молода лікарка": Зеленський відреагував на трагедію у Запоріжжі

4 лютого, 09:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президент уже відправив на місце трагедії міністра і заступник міністра

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким та рідним загиблих у лікарні Запоріжжя, де сталася пожежа. Він пообіцяв, що держава виправить ситуацію для недопущення подібних трагедій у майбутньому.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Особливо він шкодує, що трагедія сталася в тому місці, де зазвичай "людям дарують здоров'я".

"Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", – зазначив Зеленський.

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Президент відправив у Запоріжжя голову МОЗ Максима Степановаі заступника голови ДСНС Олега Мельчуцького.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки. Верховна Рада поки тільки прийняла відповідний законопроєкт у першому читанні.

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Запоріжжя Володимир Зеленський пожежа

Джерело: Сьогодні

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