"Загинула молода лікарка": Зеленський відреагував на трагедію у Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким та рідним загиблих у лікарні Запоріжжя, де сталася пожежа. Він пообіцяв, що держава виправить ситуацію для недопущення подібних трагедій у майбутньому.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Особливо він шкодує, що трагедія сталася в тому місці, де зазвичай "людям дарують здоров'я".
"Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", – зазначив Зеленський.
Президент відправив у Запоріжжя голову МОЗ Максима Степановаі заступника голови ДСНС Олега Мельчуцького.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки. Верховна Рада поки тільки прийняла відповідний законопроєкт у першому читанні.
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