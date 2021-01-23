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  1. Політика

Підриває авторитет України: Ляшко про замовне вбивство у СБУ

23 січня, 19:46

Сергій Пономаренко , Світлана Кузьменко

Це розбірки у стилі 90-х, заявив лідер Радикальної партії

Замовне вбивство у лавах СБУ – це пряма загроза для кожного українця і національної безпеки України.

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Про це заявив Олег Ляшко в прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, коментуючи затримання полковника спецпідрозділу СБУ за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на замовлення екс-заступника керівника СБУ.

"На що перетворили цю контору? Розборки у стилі 90-х. Тільки вони гірші, ніж між бандитами, тому що СБУшники прикриваються законом, прикриваються корочкою, мають табельну зброю і замовляють один одного. Де в такій країні колгоспник, вчитель, лікар, робітник правду знайде? Хто може сподіватися на захист, якщо у СБУшників немає часу нас захищати? Вони всі свої можливості витрачають на кришування контрабанди і замовлення вбивств через це конкурентів", – обурився Ляшко.

Лідер Радикальної партії наголосив: такі розбірки підривають авторитет країни у світі, і винна в цьому влада, яка призначає голів силових структур.

"Зеленський, на що ти перетворив країну, перетворив СБУ – у посмішище на весь світ. Ви можете уявити, щоб заступник директора ЦРУ замовляв вбивство свого колеги-заступника директора ЦРУ за кришування контрабанди чи наркотрафіку на мексикансько-американському кордоні? Це навіть у фільмах про Джеймса Бонда ніхто не придумав, бо нікому в голову така дурниця не прийшла", – сказав Ляшко.

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Лідер Радикальної партії звернувся до парламентарів та закликав ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування підготовки вбивств вищим керівництвом СБУ.

"Історія з підготовкою вбивств в СБУ та історія із провалом операції із затримки "вагнерівців" повинні стати предметом парламентського розслідування і розслідування правоохоронних органів. Зрозуміло, при нинішній владі це не можливо. Тому це зробить наша команда одразу, коли зміниться влада. Всі ці історії показують, що ті, хто керує нами – натуральні чорти, в яких ні мозгів немає, ні совісті, жадні голодні чорти, які просто граблять. Тому що вони точно знають, що їм недовго лишилося з такою політикою", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого чинного працівника, а також про зрив замаху на вбивство іншого службовця.

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СБУ Олег Ляшко вбивство
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