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Підписання Декларації про європейську перспективу України наближає повноцінну інтеграцію у ЄС – Зеленський

4 травня, 20:19

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Україна вважає невід’ємними цінностями свободу, суверенітет, демократію, верховенство права, рівність та солідарність

Президент Володимир Зеленський разом з лідерами Польщі, Естонії, Латвії та Литви на урочистостях з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої підписав п’ятисторонню декларацію: Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн та народів, які поділяють спільні цінності.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Під час візиту відбулася дискусія лідерів п’яти держав щодо нашого спільного майбутнього у Європі та основних викликів, які постали перед європейцями. Було підтверджено, що невід'ємними цінностями для наших суспільств є: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність.

На думку Зеленського, підписання декларації – це важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень України.

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Окрім того, український лідер та його польський колега президент Анджей Дуда підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України. Це вже другий подібний документ, укладений Україною з державою Євросоюзу. Як відомо, у березні цього року була підписана декларація з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

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Нагадаємо, Дуда заявив, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 14 червня в Брюсселі, порушать питання вступу України в НАТО.

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