Підписання Декларації про європейську перспективу України наближає повноцінну інтеграцію у ЄС – Зеленський

Президент Володимир Зеленський разом з лідерами Польщі, Естонії, Латвії та Литви на урочистостях з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої підписав п’ятисторонню декларацію: Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн та народів, які поділяють спільні цінності.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Під час візиту відбулася дискусія лідерів п’яти держав щодо нашого спільного майбутнього у Європі та основних викликів, які постали перед європейцями. Було підтверджено, що невід'ємними цінностями для наших суспільств є: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність.

На думку Зеленського, підписання декларації – це важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень України.

Окрім того, український лідер та його польський колега президент Анджей Дуда підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України. Це вже другий подібний документ, укладений Україною з державою Євросоюзу. Як відомо, у березні цього року була підписана декларація з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

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Нагадаємо, Дуда заявив, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 14 червня в Брюсселі, порушать питання вступу України в НАТО.