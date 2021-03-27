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Підписав розпорядження: Разумков анонсував два позачергових засідання Ради

27 березня, 17:59

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони пройдуть 30 березня

У вівторок, 30 березня, відбудуться два позачергових засідання Верховної Ради

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Про це написав в Facebook глава парламенту Дмитро Разумков.

"Тільки що підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня", – розповів Разумков.

Він написав, що перше позачергове засідання ініціював президент України Володимир Зеленський. Воно розпочнеться о 13:00.

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"На засіданні серед інших питань буде розглядатися проект закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19 (реєстр. № 5300)", – зазначив глава Ради.

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Після нього в зв'язку зі зверненням 156 народних депутатів відбудеться наступне позачергове засідання. На ньому повинні розглянути 19 законодавчих ініціатив.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада пішла на карантин через локдаун. Депутати відновлять роботу в пленарному режимі з 12 квітня.

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