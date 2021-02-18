Підозрюваних стало втричі більше: Венедіктова про "справи Майдану"

Ірина Венедіктова сьогодні у Верховній Раді знову відзвітувала перед депутатами. Найбільше запитань у сьому річницю Революції Гідності було щодо розслідування "справ Майдану". Більше про це дізнавалася Ольга Михалюк.

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Розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року – розгляд в суді саме цього кривавого епізоду Революції Гідності має завершитися до кінця року, заявила вона. Каже – в минулому році прокурори повідомили про підозру майже 50 особам.

"Ми над цим працюємо. Як наслідок, втричі зросла кількість осіб, яким Офісом генпрокурора повідомлено про підозру. Серед них 24 працівника органів внутрішніх справ, 3 – прокурори, 5 – суддів і 10 цивільних. Також втричі збільшилася кількість обвинувальних актів", – сказала Венедіктова.

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Депутати впевнені, що через те, що Київський апеляційний суд два роки тому змінив запобіжний захід і фактично відпустив "беркутівців" Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна – вони втекли з країни.

"Беркутівці" відпущені за 2 місяці до вироку – це призвело до того, що всі справи зупинилися. Сьогодні у нас сьома річниця вбивств на Майдані, і ми знову констатуємо, що, на жаль, так і не покарані ті, хто вбивав людей. І це дуже сумно", – сказав нардеп Олексій Гончаренко.

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У той же час нардепи наполягають на притягненні до відповідальності саме замовників, організаторів, які віддавали злочинні накази.

"Знаєте, дуже просто притягти до відповідальності якихось"беркутівців", яких послали на роботу, які так само, як і я, як і ви, виконували свою роботу. Їм по 19 років було, і вони виконували злочинні накази", – сказав "слуга народу" Олександр Качура.

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Щоб дозволити слідству притягати до відповідальності топ-чиновників і правоохоронців, які віддавали злочинні накази, Верховна Рада напередодні ухвалила в першому читанні законопроєкт про досудове розслідування. Він дозволить оголошувати в міжнародний розшук злочинців без санкції Інтерполу, які ховаються в Росії або на тимчасово окупованих територіях.

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