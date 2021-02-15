Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко йде у Раду

Вона розповіла, від якої партії і в якому окрузі буде висуватися на довиборах

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, яка нині під домашнім арештом, заявила про намір балотуватися до Верховної Ради на довиборах.

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Про це вона написала у Facebook.

За її словами, балотуватися вона буде від "Європейської солідарності".

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"Я добре знаю, що український менталітет говорить так: якщо пішов у політику, то зрадив... Але на таке питання, як саме боротися за волю та розбудову країни із самого верху... менталітет відповідь ну ніяк не підказує... Іду на довибори до ВР у 50-му окрузі (Покровськ, Добропілля, Мирноград) від партії "Європейська солідарність". Позапартійно", – написала Кузьменко.

Нагадаємо, що судовий процес у справі триває з грудня 2019 року. Саме тоді в Національній поліції заявили, що в причетності до вбивства журналіста підозрюють п'ятьох осіб: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко (псевдонім "Лисиця"), військову медсестру Яну Дугарь і подружню пару добровольців Інну ("Пума") і Владислава ("Буча") Грищенків. На думку слідства, Антоненко і Кузьменко підклали вибухівку під автомобіль. У вересні 2020-го суд почав розгляд по суті справи про вбивство Шеремета.

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