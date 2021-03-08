"Підлий, небезпечний". Мендель різко виступила проти Порошенка

Прессекретарка президента України Юлія Мендель різко розкритикувала п'ятого голову держави Петра Порошенка, заявивши, що той представляє загрозу для країни і діє на її поділ.

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Про це вона заявила в інтерв'ю Гордон.

"Підлий, користується дуже брудними інструментами, небезпечний", – так Мендель охарактеризувала Порошенко.

За її словами, екс-президент нічого корисного для держави не зробив, а займається лише звинуваченнями на адресу нової влади. При цьому, за словами Мендель, він "ідентичний" з народним депутатом Віктором Медведчуком, що потрапив під санкції.

"Вони ідентичні, як на мене. Вони обидва працюють на розподіл країни ... Вони діють однаковими способами, вони ніяк не впливають на єдність країни, не допомагають повернути наші окуповані території, не допомагають рухатися до миру і відновлювати українську економіку", – сказала спікер Зеленського, додавши, що у Порошенка немає шансів знову стати президентом.

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Нагадаємо, що в лютому Петро Порошенко закликав владу закрити телеканал "НАШ", назвавши його "головним рупором російської пропаганди".

А в січні його помітили на шикарній яхті біля одного з тихоокеанських курортів. Пізніше стало відомо, кому належить судно.

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