Підтримати Медведчука прийшли "люди в чорному". Що відбувається біля будівлі суду (фото, відео)

Біля стін Печерського суду, де розглядатимуть питання про запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука зібралася велика кількість людей спортивної комплекції.

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/ Фото: Сьогодні

Коли до будівлі під'їхав Медведчук, вони вишикувалися в ланцюг, щоб той міг безперешкодно пройти до входу і виступити перед журналістами.

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/ Фото: Сьогодні

На запитання журналістів, хто ці "люди в чорному", Медведчук відповів, що вони не є його охороною.

/ Фото: Сьогодні

"Це патріоти, які є прихильниками нашої партії", – сказав він.

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/ Фото: Сьогодні

Після цього Медведчук увійшов у будівлю.

Відео: Сьогодні

Під судом зберігається спокійна обстановка. Більшість присутніх – це "люди в чорному" і журналісти.

Дивіться онлайн-трансляцію із залу Печерського суду Києва.

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