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Підтримати Медведчука прийшли "люди в чорному". Що відбувається біля будівлі суду (фото, відео)

13 травня, 13:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Людей спортивної комплекції, які прийшли підтримати нардепа, Медведчук назвав патріотами

Біля стін Печерського суду, де розглядатимуть питання про запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука зібралася велика кількість людей спортивної комплекції.

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/ Фото: Сьогодні

Коли до будівлі під'їхав Медведчук, вони вишикувалися в ланцюг, щоб той міг безперешкодно пройти до входу і виступити перед журналістами.

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/ Фото: Сьогодні

На запитання журналістів, хто ці "люди в чорному", Медведчук відповів, що вони не є його охороною.

/ Фото: Сьогодні

"Це патріоти, які є прихильниками нашої партії", – сказав він.

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/ Фото: Сьогодні

Після цього Медведчук увійшов у будівлю.

Відео: Сьогодні

Під судом зберігається спокійна обстановка. Більшість присутніх – це "люди в чорному" і журналісти.

Дивіться онлайн-трансляцію із залу Печерського суду Києва.

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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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