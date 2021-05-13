Підтримати Медведчука прийшли "люди в чорному". Що відбувається біля будівлі суду (фото, відео)

Біля стін Печерського суду, де розглядатимуть питання про запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука зібралася велика кількість людей спортивної комплекції.
/ Фото: Сьогодні
Коли до будівлі під'їхав Медведчук, вони вишикувалися в ланцюг, щоб той міг безперешкодно пройти до входу і виступити перед журналістами.
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/ Фото: Сьогодні
На запитання журналістів, хто ці "люди в чорному", Медведчук відповів, що вони не є його охороною.
/ Фото: Сьогодні
"Це патріоти, які є прихильниками нашої партії", – сказав він.
/ Фото: Сьогодні
Після цього Медведчук увійшов у будівлю.
Під судом зберігається спокійна обстановка. Більшість присутніх – це "люди в чорному" і журналісти.
Дивіться онлайн-трансляцію із залу Печерського суду Києва.
Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком