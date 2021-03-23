Під Офісом президента планували бойовище: в МВС показали докази (відео)

Організаторам провокації дуже не сподобалося, що попередній мітинг пройшов мирно

Протест на Банковій 20 березня, який перетворився в погром, не планували як мирний мітинг, і організатори акції розраховували на масові бійки.

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Про це повідомив у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, навіть заклики в соціальних мережах містили в собі прямі натяки на те, що організатори планують бійки і насильство. І доказ того, що мітинг від самого початку планували не як мирну акцію, а як бійку з правоохоронцями "для картинки" для певних телеканалів, він показав на відео.

"Мітинг біля Офісу президента 20 березня не планувався як мирна акція! Організатори акції, заздалегідь планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилась на масові бійки та зіткнення з правоохоронцями... Завдання, яке поставили перед собою організатори мітинг... – насилля та кровопролиття! Чим більше – тим краще!" – написав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що організаторам провокації дуже не сподобалася попередня акція, яка була два тижні тому під ОПУ вдень і пройшла мирно й спокійно.

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"Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій – встановлені і будуть відповідати за свої вчинки. Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова..." – підкреслив чиновник.

Тим часом слідчі почали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під ОПУ 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента стався безлад під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Президент України", палили фаєри і пускали салют.

Пізніше Антон Геращенко заявляв, що за погром на Банковій покарають кілька десятків осіб.

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