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Чому Зеленський не відреагував на вирок Стерненку: в ОПУ пояснили

2 березня, 15:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Заступник голови Офісу президента розповів, коли президент прокоментує справу Стерненка

Президент Володимир Зеленський не може зараз якось реагувати на вирок активістові Сергію Стерненку, оскільки він ще не набув чинності і буде оскаржений у суді. Реакція глави держави могла б бути сприйнята як тиск.

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Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

"Рішення суду першої інстанції набуло законної чинності, тому будь-яка офіційна реакція президента на нього буде сприйнята не інакше, ніж тиск як на суд апеляційної інстанції, так і на сторону обвинувачення", – сказав він.

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Смирнов підкреслив, що попереду ще буде апеляція на вирок, і тільки після рішення апеляційного суду президент може висловити якусь публічну реакцію.

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"Але все одно вона (реакція) буде особистою. У президента немає процесуальних інструментів, як у прокуратури. Він не носить мантію, не виносить судові рішення. Тому я вважаю, що реакція на цьому етапі була б передчасною", – додав заступник голови ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 23 лютого в Одесі суд засудив Стерненка до більш ніж 7 років в'язниці. У той же день, ввечері, у Києві під Офіс президента прийшли більше тисячі прихильників Стерненка, які влаштувавши бійку з поліцією.

Пізніше у прокуратурі докладно пояснили, за що Стерненку дали сім років в'язниці. Йшлося про викрадення людини і тортури.

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Володимир Зеленський стерненко
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