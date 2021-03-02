Чому Зеленський не відреагував на вирок Стерненку: в ОПУ пояснили

Президент Володимир Зеленський не може зараз якось реагувати на вирок активістові Сергію Стерненку, оскільки він ще не набув чинності і буде оскаржений у суді. Реакція глави держави могла б бути сприйнята як тиск.

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Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

"Рішення суду першої інстанції набуло законної чинності, тому будь-яка офіційна реакція президента на нього буде сприйнята не інакше, ніж тиск як на суд апеляційної інстанції, так і на сторону обвинувачення", – сказав він.

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Смирнов підкреслив, що попереду ще буде апеляція на вирок, і тільки після рішення апеляційного суду президент може висловити якусь публічну реакцію.

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"Але все одно вона (реакція) буде особистою. У президента немає процесуальних інструментів, як у прокуратури. Він не носить мантію, не виносить судові рішення. Тому я вважаю, що реакція на цьому етапі була б передчасною", – додав заступник голови ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 23 лютого в Одесі суд засудив Стерненка до більш ніж 7 років в'язниці. У той же день, ввечері, у Києві під Офіс президента прийшли більше тисячі прихильників Стерненка, які влаштувавши бійку з поліцією.

Пізніше у прокуратурі докладно пояснили, за що Стерненку дали сім років в'язниці. Йшлося про викрадення людини і тортури.

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