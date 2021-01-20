Чому вся увага в США зараз прикута до Камали Гарріс

20 січня 2020 ознаменується неординарною подією в політичній історії США, яке вже давно обговорюється чи не більше, ніж вступ на посаду нового президента Джо Байдена і яка здатна на роки вперед задати тренди у наймогутнішій державі світу.

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Вперше в історії США другою людиною в державі, віцепрезидентом, стає жінка. І вперше в історії – людина з "кольорової шкірою", з афроамериканськими і азіатсько-американським корінням водночас. Це Камала Гарріс.

Перли для Камали

"Камала Гарріс творить історію" – так назвало присвячений віцепрезиденту матеріал видання USA Today. "Камала – переломний момент" – стверджує заголовок San Francisco Chronicle.

Американські ЗМІ порівнюють Гарріс з Мартіном Лютером Кінгом і Джоном Кеннеді. На честь неї роблять фрески і малюють картини. У школи США вже розіслали програму уроку, який буде присвячений Камалі Харріс.

Соцмережами поширюється флешмоб, під час якого сотні тисяч, якщо не мільйони, жінок вирішили повитягати з бабусиних скринь або терміново купити прикраси з перлів і одягнути їх 20 січня, в день інавгурації, на знак підтримки і симпатії до Гарріс. Перли називають "фірмовим знаком" Камали, вона говорила, що носить намисто, кольє і сережки з нього протягом всього дорослого життя.

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/ Фото: Reuters

Чому ж обрання жінки на посаду віцепрезидента США викликало таку бурхливу реакцію?

Це може здатися дивним, але, попри те, що Америка позиціонує себе як центр демократії, її традиції досить патріархальні та навіть архаїчні. Якщо в Європі жінка у вищих ешелонах влади сприймається вже досить буденно, то в США це – явище вкрай рідкісне. Так що обрання Камали Гарріс на посаду віцепрезидента – серйозна заявка на майбутні зміни.

"За крок від Овального кабінету"

Ще одним поясненням такого ажіотажу навколо Камали Гарріс є, власне, її посада.

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Згідно із законом у віцепрезидента не так вже й багато повноважень і обов'язків. Точніше, у нього може бути рівно стільки повноважень і завдань, скільки передасть йому президент.

А в американській Конституції записаний лише один обов'язок віцепрезидента: змінити президента США на цій посаді в разі його смерті, відставки або зречення від посади.

З огляду на вік Джо Байдена – 78 років – багато експертів не виключають, що Камалі Гарріс доведеться-таки виконати свій конституційний обов'язок. Тобто певний час виконувати обов'язки президента США. Чи варто згадувати про те, що, якщо таке станеться, це буде перша жінка-президент в історії США.

"Демократи будуть робити зараз основну ставку саме на Камалу Гарріс. Тому що період президентства Байдена може стати періодом найкоротшого президентства. Йому вже 78 років, і 4 роки він може просто фізично не витримати. Тому є ймовірність, що вона буде виконувати обов'язки президента до наступних виборів", – говорить економічний експерт Олексій Кущ.

Але навіть якщо здоров'я Байдена його не підведе протягом всього президентського терміну, дуже малоймовірно, що він балотуватиметься на другий строк. Разом з тим низка експертів вже зараз пророкує перемогу на наступних президентських виборах в США саме Камалі Гарріс. А вже їй вік (56 років) навряд чи завадить балотуватися ще й на другий строк.

"Зараз республіканці знаходяться в стані повного політичного розгрому. Я думаю, що вони випали з політичного життя США щонайменше на три політичних цикли. І, швидше за все, після Байдена як раз Камала Гарріс може стати першою жінкою – президентом США", – вважає Олексій Кущ.

Тому вже зараз американці говорять про Гарріс: "За крок від Овального кабінету".

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REUTERS/Kevin Lamarque / Фото: Reuters

До речі, за протоколом, віцепрезидент США приймає присягу раніше президента. Тому формально кілька хвилин між їхніми присягами – це час, коли країною керує віцепрезидент. Хоча юристи запевняють, що це не так – мовляв, такий нюанс не згадується в жодному з законів.

Чому обирають жінок

Вважається, що жінки в політиці м'якші, більше здатні йти на компроміси, а не на конфронтацію. На практиці це, звичайно, не завжди так. Згадаймо хоча б Маргарет Тетчер, яку називали "Залізна леді". Але, якщо суспільство вибирає жінок-політиків, це означає, що в цьому суспільстві є запит на політиків, здатних вирішувати конфлікти і домовлятися, наголошує соціолог Андрій Єременко.

"Суспільство, яке масово вибирає жінок на топ-посади, вимагає від своїх політиків компромісів. Плюс є ще одна тенденція. Суспільство старішає. Люди стали жити довше. А у пересічної людини з віком змінюються цінності з пріоритетів розвитку на цінності збереження, цінності компромісу і світу. Відповідно, частіше виграють політики, які, на думку виборця, здатні це забезпечити. Тому ланцюжок саме такий: суспільство змінилося, воно стало старшим, цінність людського життя зросла, відповідно, воно стало більше вимагати компромісів і тому стало частіше вибирати жінок", – говорить Андрій Єременко.

Така тенденція спостерігається зараз у всьому світі.

"Дослідження світових цінностей Рональда Інглхарта свідчить, що зараз багато країн стають менш патріархальними, менш традиційними, менш релігійними. Жінка-політик вже сприймається нормально, але, тим не менш, вони все одно в меншості. Наприклад, в Україні серед обраних мерів жінок – не більше 25%. З одного боку, жінки самі менш схильні балотуватися. З іншого боку, при інших рівних чоловіки в побудові кар'єри мають, що називається, фору ще й через те, що жінка на кілька років вимушено випадає з суспільного життя через народження дитини. Європейські країни якось це регулюють. Але США – це не європейські струни, у них з соціальними гарантіями справи гірші, ніж в Європі, тому там не так багато жінок в політиці", – пояснює Андрій Єременко.

Однак в США, які роздирають останнім часом соціальні та расові конфлікти, зараз відбувається справжня феміністична революція. Причому серед жінок, які в команді Байдена, багато з кольоровою шкірою.

"Наприклад, Рада економічних консультантів при президенті – ключовий орган, який формує економічну політику – зараз очолює Сесілія Роуз. Вона друга або третя жінка і перша афроамериканка на цій посаді. Та й у складі Ради з трьох людей дві жінки. Ще один ключовий орган – федеральне Бюджетне управління, яке формує політику розподілу грошей і соціальну політику – теж очолить жінка, Нііра Танден, з родини індійських емігрантів. А мозковим центром в команді Байдена є Джанет Єлен, яка стане міністром фінансів, а раніше очолювала Федеральну резервну систему США. Додам, що саме на той період припадають рекордні темпи зростання економіки США і мінімальне безробіття", – перераховує Олексій Кущ.

А Камала Гарріс стане двигуном і промоутером цієї команди, говорить експерт.

"Кеннеді в спідниці"

Як може проявити себе Камала Гарріс на посаді віцепрезидента? Чи стане вона американською "Залізної леді", чи стиль її керівництва буде іншим?

Олексій Кущ вважає, що стиль Гарріс буде визначатися завданнями, які перед нею стоять. І це не буде стиль "Залізної леді".

"Демократи зараз реалізують модель соціального управління. Вона передбачає відмову від відмінностей за расою, по гендеру і за класом. Ставка робитиметься на посилення соціальної політики та на комунікації з людьми. І Камала Гарріс повинна стати основним комунікатором. Тому що Байден в силу його віку і фізіологічних обмежень не зможе активно в цьому брати участь. Завдання Харріс – завойовувати народну любов. Вона повинна буде стати таким собі Кеннеді, тільки в жіночому вигляді", – говорить Олексій Кущ.

Як в США готувалися до інаугурації нового президента, дивіться в сюжеті:

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