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Чому в Україні постійно збільшують податки? Пояснили в SCM

17 травня, 19:22

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Це відбувається, коли виникає дефіцит бюджету і потрібно десь шукати гроші для функціонування економіки

/ Фото: Pixabay

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко пояснила, чому в Україні виникає періодичне збільшення податків до держбюджету.

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Про це вона сказала в ефірі "Україна 24".

"Збільшення податків як правило, особливо в Україні, де дуже великий вплив корупції, виникає тоді, коли є потреба бюджету, яку перекладають на чесний бізнес. Коли чесний бізнес починає платити більше податків, від цього втрачають насамперед люди", – заявила вона.

За словами Ємченко, чим більше чесний бізнес платить податки, тим менше він може інвестувати

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Раніше ми повідомляли, що український уряд має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять збільшити надходження до бюджету на 60 млрд грн.

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Нагадаємо, що фізособи-підприємці 1-ї, 2-ї і 3-ї групи зможуть платити податки через мобільний додаток і портал електронних послуг "Дія".

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