Чому в Україні постійно збільшують податки? Пояснили в SCM

Це відбувається, коли виникає дефіцит бюджету і потрібно десь шукати гроші для функціонування економіки

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Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко пояснила, чому в Україні виникає періодичне збільшення податків до держбюджету.

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Про це вона сказала в ефірі "Україна 24".

"Збільшення податків як правило, особливо в Україні, де дуже великий вплив корупції, виникає тоді, коли є потреба бюджету, яку перекладають на чесний бізнес. Коли чесний бізнес починає платити більше податків, від цього втрачають насамперед люди", – заявила вона.

За словами Ємченко, чим більше чесний бізнес платить податки, тим менше він може інвестувати

Раніше ми повідомляли, що український уряд має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять збільшити надходження до бюджету на 60 млрд грн.

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Нагадаємо, що фізособи-підприємці 1-ї, 2-ї і 3-ї групи зможуть платити податки через мобільний додаток і портал електронних послуг "Дія".