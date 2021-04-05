Перемога Вірастюка на довиборах у Раду: суд визнав незаконним перерахунок на двох дільницях

Івано-Франківський окружний суд визнав незаконним рішення про перерахунок голосів на двох дільницях 87-го округу на довиборах до Верховної Ради, на яких переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

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Про це повідомив його суперник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко у Facebook.

"Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) незаконним!" – написав кандидат.

Пізніше він також повідомив про визнання судом незаконним рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260012 у с. Горохолин Ліс.

"Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті з виборчою документацією назви виду виборів", – написав Шевченко.

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Нагадаємо, згідно з даними сайту Центральної виборчої комісії, на довиборах до Верховної Ради у 87-му окрузі переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Різниця між ним і Олександром Шевченком, який опинився на другому місці, становить 749 голосів.

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Ми також повідомляли, що народний депутат Микола Тищенко стверджує, що він і інші "слуги народу" порушили виборчий процес на довиборах до Верховної Ради, які проходили в 87-му окрузі Івано-Франківської області, щоб перешкодити "сваволі".

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