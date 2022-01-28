Перші слова Кравчука після складної операції: "Хочеться закрити грудьми рідну землю"

Кравчук упевнений, що "ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ"

Кравчук проходить реабілітацію після операції. Колаж "Сьогодні"

Перший президент України Леонід Кравчук уперше після складної операції на серці звернувся до українців та прокоментував загрозу нападу Росії.

88-річний Кравчук надіслав листа журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман, який був оприлюднений в ефірі ток-шоу "Гордон" на YouTube.

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"Мої шановні друзі Дмитро та Олеся! Дорогий мій народе України! З тривогою і щемким серцем я стежу за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю. Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо у чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, нехай знають: ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ!" – написав перший президент України.

Кравчук також побажав "усім українцям стійкості, витримки та єдності".

Проблеми зі здоров'ям у Кравчука

Операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. За інформацією ЗМІ, Леонід Макарович після складної операції провів понад місяць у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Лікарі оцінювали його стан як складний.

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На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов з коми. Він частково прийшов до тями і навіть став пізнавати свого онука, але говорити не міг.

Також повідомлялося, що перший президент України проходить реабілітацію у Німеччині.

За станом здоров'я Кравчук був вимушений скласти повноваження глави української делегації у Тристоронній контактній групі. Наразі цю посаду обіймає народний депутат Андрій Костін.