Перші слова кандидата наук Ківи після захисту: Пішли зі мною в туалет, любчику

З'явилися подробиці, як нардеп Ківа захищав дисертацію і що потім сказав журналістам

Топподією, яка "підірвала" сьогоднішній день в Україні, стала новина про те, що одіозний народний депутат Ілля Ківа захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління.

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Захист дисертації вийшов яскравий. Зібралося багато преси. Більшість журналістів на захист не пустили. Хоча за законом це відкритий захід. Вхід до зали, де проходило засідання дисертаційної комісії, заблокували чоловіки в чорному одязі. Вони відмовлялися представитися. Однак було ясно, що це охорона Ківи, або, як кажуть недоброзичливці політика, його "тітушки".

Ківа і його тітушки на захисті дисертації. Фото: Українська правда, pravda.com.ua

Про те, що Ківа готується до захисту, стало відомо в кінці березня – ця інформація з'явилася на сайті Міністерства освіти і науки. Тема дисертації: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

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Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський.

Як відбувався захист

За словами Іллі Ківи, він п'ять років готував дисертацію. І взагалі все життя вчиться.

"У мене три вищі освіти, на секундочку. Я закінчив академію МВС із "червоним" дипломом і після цього почав потихеньку писати дисертацію", – розповів Ківа днями журналістам.

Але з огляду на відповіді, які "вчений"-парламентарій давав під час захисту дисертації, виникають цілком обґрунтовані сумніви в науковій цінності його роботи. Хоча в Інститут підготовки кадрів держслужби зайнятості пустили не всіх журналістів, фрагменти трансляції засідання швидко потрапили в Мережу.

Наприклад, один із членів комісії запитав нардепа, що означає термін "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат", який згадується в дисертації.

Ківа, мабуть, не знав, що відповісти, тому заявив: "Відповідь на це ми дамо в наступній нашій науковій роботі" .

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Проте члени комісії в підсумку проголосували одноголосно: 13 – за, 0 – проти, і Ківа став кандидатом наук.

Що сказав журналістам новоспечений кандидат наук

Перше, що Ківа зробив після захисту дисертації, – влаштував пересварку з пресою і навіть покликав одного із журналістів приєднатися до нього в туалеті.

"Пішли зі мною в туалет, я там тобі розповім і заодно закінчу те, що я не почав. Га, любчику? Деб*л, блін", – сказав нардеп.

Журналісти "Сьогодні" хотіли запитати у самого кандидата і його наукового керівника професора Гурковського, що ж це таке – "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". Однак телефони обох не відповідають. Мабуть, фуршет – так годиться після захисту.

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Володимир Гурковський. Фото: http://vadnd.org.ua

Зазначимо, новина про те, що Ківа став кандидатом наук, викликала бурхливу реакцію громадськості, а також політикуму. Наприклад, нардеп Володимир Ар'єв повідомив, що після такого він йде з аспірантури, а лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що сьогодні був забитий останній цвях у труну української науки.

Соцмережі

А в соцмережах уже жартують про появу в Україні нового "великого вченого".

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