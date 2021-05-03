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Переселенцям допоможуть з паспортами: в "Слузі народу" пояснили, що зміниться

3 травня, 11:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Отримати перший паспорт або внести туди зміни для людей з Донецька і Луганська стане простіше. Що придумали депутати

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4564, яким пропонується спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Про це розповів заступник голови фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко.

У чому зараз проблема

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З 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.

"Якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж уперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити. Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання", – сказав нардеп.

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Які виникають складнощі:

  • практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря;
  • проблеми з оформленням кредитів, банківських карт;
  • важко отримати довідки від державних установ;
  • до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишів.

Що хочуть змінити

  • Законопроєктом пропонується закріпити норму про те, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися в будь-яке відділення Державної міграційної служби України та отримати документи, що посвідчують особу, або вклеїти фотографію в паспорт.
  • Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – в Луганську, Донецьку, Сімферополі. Водночас скасовується довідка про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.
  • Якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або на основі реєстрації батьків, зазначеної в їхніх паспортах.
  • Якщо з якихось причин треба замінити паспорт або вклеїти в нього фотографію за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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