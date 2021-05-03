Переселенцям допоможуть з паспортами: в "Слузі народу" пояснили, що зміниться

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4564, яким пропонується спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Про це розповів заступник голови фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко.
У чому зараз проблема
З 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.
"Якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж уперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити. Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання", – сказав нардеп.
Які виникають складнощі:
- практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря;
- проблеми з оформленням кредитів, банківських карт;
- важко отримати довідки від державних установ;
- до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишів.
Що хочуть змінити
- Законопроєктом пропонується закріпити норму про те, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися в будь-яке відділення Державної міграційної служби України та отримати документи, що посвідчують особу, або вклеїти фотографію в паспорт.
- Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – в Луганську, Донецьку, Сімферополі. Водночас скасовується довідка про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.
- Якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або на основі реєстрації батьків, зазначеної в їхніх паспортах.
- Якщо з якихось причин треба замінити паспорт або вклеїти в нього фотографію за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією