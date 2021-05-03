Переселенцям допоможуть з паспортами: в "Слузі народу" пояснили, що зміниться

Отримати перший паспорт або внести туди зміни для людей з Донецька і Луганська стане простіше. Що придумали депутати

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4564, яким пропонується спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Про це розповів заступник голови фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко.

У чому зараз проблема

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З 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.

"Якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж уперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити. Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання", – сказав нардеп.

Які виникають складнощі:

практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря;

проблеми з оформленням кредитів, банківських карт;

важко отримати довідки від державних установ;

до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишів.

Що хочуть змінити

Законопроєктом пропонується закріпити норму про те, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися в будь-яке відділення Державної міграційної служби України та отримати документи, що посвідчують особу, або вклеїти фотографію в паспорт.

Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – в Луганську, Донецьку, Сімферополі. Водночас скасовується довідка про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або на основі реєстрації батьків, зазначеної в їхніх паспортах.

Якщо з якихось причин треба замінити паспорт або вклеїти в нього фотографію за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.

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