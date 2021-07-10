"Перетиналися". Тихановська розповіла про неформальну зустріч із Зеленським

Опозиціонерка розповіла, що весь час відчуває підтримку України і на зв'язку з представниками української влади

Тихановська і Зеленський

Хоча офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської ще не відбувалась, але особисте знайомство вже мало місце.

Про це Світлана Тихановськарозповіла в ексклюзивному інтерв'юновин "Сьогодні"

"Позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві . Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", – поділилася опозиціонерка.

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Водночас Тихановська завжди на зв'язку з вищим керівництвом нашої країни і рада тим крокам назустріч, які Україна робить для білорусів, які втекли від режиму.

"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. Ось, я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою... Ви взяли стільки білорусів – десятки тисяч білорусів. Допомагає Україна і з працевлаштуванням, і з легалізацією білорусів. Тобто всіляко робить нам крок назустріч, адже вони розуміють білорусів, тому що самі пройшли через це", – зазначає лідер білоруської опозиції.

Також Тихановська вітає те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

Про що ще Тихановська розповіла в інтерв'ю:

Тихановська заявила, що не керує білорусами всередині країни, а навпаки "білоруси керують мною".

Протести не зупинилися. Хоч і не масові, але ходи в районах і вивішування прапорів тривають і дуже дратують владу.

Є силовики всередині системи, які підтримують опозицію і під страхом арешту діляться інформацією.

Опозиція продовжить домагатися посилення санкцій проти режиму Лукашенка.

Тихановська не збирається балотуватися в президенти Білорусі.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликає судити Олександра Лукашенка в міжнародному трибуналі.