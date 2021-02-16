"Переговори з МВФ тривають": у Зеленського не бачать приводів для занепокоєння

Радник президента з економічних питань Олег Устенко не бачить серйозних приводів для занепокоєння через ситуацію з рішенням Міжнародного валютного фонду щодо України – в команді Зеленського очікують, що співпраця буде продовжена.
Про це Устенко заявив у ефірі Радіо НВ.
Він зазначив, що технічна частина переговорів з МВФ досі триває з Мінфіном, Мін'юстом і Нацбанком.
"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, – параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був" , – розповів радник президента.
Устенко пояснив, що з МВФ все ще обговорюються питання, пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".
"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ", – сказав він.
Радник назвав три ознаки, які, на його думку, дають привід для оптимізму :
- у президента очікують, що співпраця буде продовжена;
- Україна цього року перебуває на відновній траєкторії і "можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде цього року, але зростання очевидно буде, за прогнозами КМУ – 4,5%";
- курсова стабільність гривні.
"Говорити, що буде порушена курсова стабільність, я б точно не став. Золотовалютні резерви – на рівні 29 млрд доларів, фактично 9-річний максимум, вони перекривають п’ять місяців нашого імпорту (небезпечним вважається, якщо не дотягує до трьох місяців, і так було майже до кінця 2019 року)", – зазначив Устенко.
Нагадаємо, 13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by.
Глава представництва МВФ в Україні Йост Люнгман за підсумками переговорів заявив, що необхідний більший прогрес і нові дискусії.
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