"Переговори з МВФ тривають": у Зеленського не бачать приводів для занепокоєння

Радник президента з економічних питань Олег Устенко не бачить серйозних приводів для занепокоєння через ситуацію з рішенням Міжнародного валютного фонду щодо України – в команді Зеленського очікують, що співпраця буде продовжена.

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Про це Устенко заявив у ефірі Радіо НВ.

Він зазначив, що технічна частина переговорів з МВФ досі триває з Мінфіном, Мін'юстом і Нацбанком.

"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, – параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був" , – розповів радник президента.

Устенко пояснив, що з МВФ все ще обговорюються питання, пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

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"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ", – сказав він.

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Радник назвав три ознаки, які, на його думку, дають привід для оптимізму :

у президента очікують, що співпраця буде продовжена;

Україна цього року перебуває на відновній траєкторії і "можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде цього року, але зростання очевидно буде, за прогнозами КМУ – 4,5%";

курсова стабільність гривні.

"Говорити, що буде порушена курсова стабільність, я б точно не став. Золотовалютні резерви – на рівні 29 млрд доларів, фактично 9-річний максимум, вони перекривають п’ять місяців нашого імпорту (небезпечним вважається, якщо не дотягує до трьох місяців, і так було майже до кінця 2019 року)", – зазначив Устенко.

Нагадаємо, 13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by.

Глава представництва МВФ в Україні Йост Люнгман за підсумками переговорів заявив, що необхідний більший прогрес і нові дискусії.

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