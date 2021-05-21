"Передай Путіну, щоб звільнив Крим": Медведчук і Турчинов про переговори з РФ

Олександр Турчинов і Віктор Медведчук. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у державній зраді нардеп Віктор Медведчук заявив, що був уповноважений на переговори з Росією у 2014 році виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим. Ось тільки Турчинов це категорично спростовує і розповів подробиці зустрічі з кумом Путіна.

Реклама

Що говорить Медведчук

Перед сьогоднішнім засіданням суду, відповідаючи на питання журналістів про переговори з Росією, він сказав, що був офіційно уповноважений Києвом.

"Я вів переговори у відповідності з повноваженнями, які мені були надані стосовно мирного врегулювання на початку травня місяця ще виконуючим обов'язки президента Турчиновим. Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів", – сказав Медведчук.

А Турчинов дійсно давав такі повноваження?

Реклама

Турчинов написав у Facebook, що під час виконання обов'язків президента не вів переговори ні з бойовиками, ні з президентом РФ Володимиром Путіним.

Більш того, на початку війни у нього, як у голови Верховної Ради, було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним 28 лютого і 1 березня, під час яких він вимагав припинити російську військову агресію проти України.

"Жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями я Медведчуку не надавав. Навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат від "Партії регіонів" Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене. На що я сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України. Пан Медведчук перепитав: "А серйозно?". Я сказав, що це серйозно і інших пропозицій для Кремля в мене немає", – заявив Турчинов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування зв'язків Медведчука з Росією.