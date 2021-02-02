Перед візитом до Москви Боррель зідзвонився з Кулебою: про що говорили

Високий представник ЄС, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Вони обговорили і придушення протестів у Росії, і нові санкції проти країни-агресора.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Головний дипломат Європейського Союзу 4-5 лютого відвідає Москву, але перед цим вирішив зідзвонитися з Києвом. Про що говорили дипломати:
- Боррель пообіцяв підтримку України, і поки Росія не виконає Мінські угоди, політика ЄС щодо Москви не зміниться.
- Кулеба і Боррель засудили російську владу за насильство проти мирних протестувальників і порушення прав людини.
- Глава МЗС України запропонував ввести проти Росії нові санкції за порушення прав людини, які також торкнуться ситуації в окупованому Криму.
- Боррель заявив про підтримку Євросоюзом Кримської платформи, яку запускає Україна. Кулеба розповів йому, як йдуть "мінські" і "нормандські" переговори, ознайомив з ситуацією на фронті і в Криму.
- Дипломати обговорили підготовку до засідання 11 лютого в Брюсселі Ради асоціації Україна-ЄС і запланований на 2021 рік саміт Східного партнерства.
Водночас Жозеп Боррель заявив, що обов'язково відвідає Україну, в тому числі і передову на Донбасі, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація.
Як ми вже писали, сьогодні глава ОБСЄ Анн Лінде і глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорили Донбас. Російський міністр знову спробував нав'язати прямий діалог Києва з бойовиками.
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