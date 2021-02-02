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  1. Політика

Перед візитом до Москви Боррель зідзвонився з Кулебою: про що говорили

2 лютого, 15:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В ЄС чітко заявляють, що чекають від Росії виконання зобов'язань щодо Донбасу

Високий представник ЄС, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Вони обговорили і придушення протестів у Росії, і нові санкції проти країни-агресора.

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Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Головний дипломат Європейського Союзу 4-5 лютого відвідає Москву, але перед цим вирішив зідзвонитися з Києвом. Про що говорили дипломати:

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  • Боррель пообіцяв підтримку України, і поки Росія не виконає Мінські угоди, політика ЄС щодо Москви не зміниться.
  • Кулеба і Боррель засудили російську владу за насильство проти мирних протестувальників і порушення прав людини.
  • Глава МЗС України запропонував ввести проти Росії нові санкції за порушення прав людини, які також торкнуться ситуації в окупованому Криму.
  • Боррель заявив про підтримку Євросоюзом Кримської платформи, яку запускає Україна. Кулеба розповів йому, як йдуть "мінські" і "нормандські" переговори, ознайомив з ситуацією на фронті і в Криму.
  • Дипломати обговорили підготовку до засідання 11 лютого в Брюсселі Ради асоціації Україна-ЄС і запланований на 2021 рік саміт Східного партнерства.

Водночас Жозеп Боррель заявив, що обов'язково відвідає Україну, в тому числі і передову на Донбасі, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація.

Як ми вже писали, сьогодні глава ОБСЄ Анн Лінде і глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорили Донбас. Російський міністр знову спробував нав'язати прямий діалог Києва з бойовиками.

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ЄС Дмитрий Кулеба Жозеп Боррель

Джерело: Сьогодні

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