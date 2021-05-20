Перед голосуванням в Раді Ляшко пройшов співбесіду: в "Слузі народу" кандидату висунули умову

Кандидату на посаду голови МОЗ нагадали, що за свої обіцянки потрібно відповідати

/ Фото: Сьогодні

Перед засіданням Верховної Ради кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся з фракцією "Слуга народу".

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"Зараз буде засідання фракції, потім – голосування, потім – розповім все", – перед засіданням Ляшко був небагатослівний, повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

Перед засіданням фракції перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що коли Ляшко не виконає обіцянку про вакцинацію за літо 5 млн українців, то піде у відставку, повідомляє УНІАН.

Він нагадав, що міністри несуть політичну відповідальність, тому за свої обіцянки повинні відповідати.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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А вже 19 травня комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Ляшко вже дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 мільйонів українців.