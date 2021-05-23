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Патріотизм, стійкість і сила духу. Зеленський привітав морських піхотинців зі святом

23 травня, 15:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

У День морської піхоти президент опублікував привітання для морпіхів

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців морської піхоти з професійним святом.

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Своє привітання глава держави опублікував у Twitter.

"Морська піхота – це патріотизм, стійкість і незламність духу. Морські піхотинці завжди готові дати відсіч ворогові й захистити рідну землю від загарбників. Вдячний кожному з них за вірність військовій присязі та героїзм, проявлені у відстоюванні територіальної цілісності", – написав він.

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Раніше президент Володимир Зеленський надав Військово-морського ліцею ім'я віцеадмірала Володимира Безкоровайного.

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Також Володимир Зеленський надав 36-й окремій бригаді морської піхоти почесне найменування імені контрадмірала Михайла Білінського.

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