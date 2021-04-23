Їхати до царя на уклін – чи потрібно Зеленському приймати запрошення Путіна до Москви. Думки експертів

Зеленського гукають до Москви, але обговорювати питання Донбасу не хочуть. На думку політологів, у такому форматі переговори позбавлені сенсу

Президент Росії Володимир Путін відповів на запрошення українського лідера Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі, запропонувавши організувати таку зустріч в Москві "в будь-який зручний час". Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з Олександром Лукашенком, у четвер, 22 квітня.

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"Щодо пропозиції українського керівництва і президента Зеленського – хотів би сказати таке. Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини" , – зазначив Путін.

Росія готова прийняти президента України

За словами президента Росії, це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах, ставлення до РПЦ і спробам її руйнування, до російської мови, російськомовних громадян України і до російських громадян, які проживають в Україні.

"Якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих відносин, ми будемо це тільки вітати. Залишається питання – що хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то насамперед керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" "ЛНР" і "ДНР", а потім вирішувати проблеми з представниками третіх країн, якою є Росія. А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – наголосив Путін.

Володимир Зеленський поки не відповів на пропозицію російського колеги, не прокоментували заяву Путіна і в Офісі президента України. Лише спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович сказав: "Жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі" .

На компроміс йти не готові

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На думку директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортника, Зеленський навряд чи прийме пропозицію Путіна приїхати до Москви. Він може запропонувати зустрітися на території третьої, нейтральної, країни.

"У Росії типовий імперський підхід – всі повинні їздити до царя на уклін. Зеленський напевно відмовиться", – каже Бортник "Сьогодні".

На думку політолога, поїздка президента України до Москви не була б ефективною. "Навіщо їхати? Предмету переговорів – немає. Сьогодні Зеленський з Путіним не зможе ні про що домовитися, тому що домовленість повинна передбачати компроміс, на який сторони йти поки не готові" , – пояснює експерт.

Про що говорити з Путіним, як не про Донбас

Бортник також допускає, що Україна може запропонувати Росії провести зустріч глав держав на нейтральній території. "Можливо в Австрії, Фінляндії чи Швейцарії. Оптимальний варіант – провести переговори під час зустрічі Путіна з Байденом" , – говорить він.

За словами політолога, директора Інституту глобальних стратегій, Вадима Карасьова, переговори Зеленського з Путіним було б доцільно провести під час зустрічі у "нормандському форматі".

"Зараз Зеленському немає сенсу їхати в Москву. Про що говорити? Обговорювати проблему РПЦ і російськомовних громадян в Україні? Судячи із заяви Путіна, це для Росії головна проблема у відносинах з Україною. Але для нас головна проблема – це Донбас, саме він генерує ескалацію конфлікту. Однак про це Путін не хоче говорити", – зазначив Карасьов.

Політолог наголосив, що саме через конфлікт на Донбасі і стягування російських військ до кордонів України, Зеленський запропонував президенту РФ зустрітися. "Так, у відносинах України з Росією є багато проблем, але найважливіша зараз – Донбас. Її потрібно вирішити насамперед, а потім вже піднімати питання мови і церкви. І обговорювати питання потрібно саме з Путіним, а не з представниками "ЛДНР", які нічого не вирішують" , – пояснив Карасьов.

Поїде – скажуть, що прогнувся, не поїде – назвуть боягузом

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Колишній народний депутат України, політичний діяч і популярний блогер Борислав Береза також упевнений, що Зеленському необхідно запропонувати Путіну зустрітися на нейтральній території та, бажано, в присутності західних партнерів.

"Від початку Зеленському не варто говорити дурниці та не тролити Путіна. Він же повинен розуміти, що це сильний політик, який зможе відповісти на такий випад. Потрібно бути прагматиком і думати на 2-3 кроки вперед, а не грати в КВН. Тепер Зеленський опинився у патовій ситуації. Поїде в Москву – українці скажуть, що прогнувся перед Путіним, не поїде – скажуть: "боягуз", – каже Береза "Сьогодні".

Політик також вважає, що президенту України нема про що говорити з Путіним у Москві. "Необхідно провести зустріч на нейтральній території, бажано, в присутності наших західних партнерів або хоча б проговорити план переговорів з представниками США і Європи", – зазначає Береза.

Раніше "Сьогодні" поцікавилося думкою читачів – чи їхати Зеленському до Москви. Думки розділилися приблизно порівну. Близько половини читачів вважає, що така зустріч дорівнює капітуляції. Друга половина читачів вважає, що заради миру українському президенту потрібно йти на жертви. Опитування триває.

Нагадаємо, у вівторок, 20 квітня, президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо ескалації ситуації на сході країни Росією і запросив Путіна на Донбас.

Як раніше писав сайт "Сьогодні", в Офісі президента вважають, що Росія стягувала війська до України для нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.

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