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Пашинського пробачили за стрільбу в людину: стала відома причина

9 березня, 17:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер вирок залежить тільки від аргументованості сторони обвинувачення і позиції суду

Колишній народний депутат Сергій Пашинський, якого звинувачують у стрільбі в людину, може уникнути покарання. Потерпілий від його дій В'ячеслав Хімікус відкликає позов і пробачив політика, оскільки отримав грошову компенсацію.

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Про це повідомила в Facebook адвокат потерпілого Марина Парінова.

За її словами, екснардеп відкупився від Хімікуса.

"Сьогодні В'ячеслав Хімікус прийняв рішення відкликати свій цивільний позов у справі за обвинуваченням Сергія Пашинського. Потерпілому заплачена компенсація, він повідомив суду, що пробачив Сергія Пашинського і хоче залишити цей кошмар позаду. Це його позиція і я ніяк не можу на це вплинути", – написала адвокат.

Парінова зазначила, що тепер вирок залежить тільки від аргументованості сторони обвинувачення і позиції суду.

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"Подальший розгляд кримінальної справи стосовно Сергія Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого", – підкреслила вона.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року в Київській області стався інцидент між екснардепом і жителем Васильківського району В'ячеславом Хімікусом, і Пашинський застосував вогнепальну зброю, простріливши тому ногу. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

Водночас потерпілий Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що колишній депутат порушував правила поводження зі зброєю і куля тільки випадково потрапила в ногу, а не в тіло.

У серпні 2017 року справа проти екснардепа була закрита, але в грудні того ж року розслідування поновили. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру та заарештували. Але вже в грудні суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Тепер його звинувачують за статтею 121 Кримінального кодексу (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень), за що йому "світить" тюремний строк від 5 до 8 років.

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позов стрільба химикус Сергей Пашинский

Джерело: Сьогодні

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