Партію Шарія можуть заборонити: суд відкрив справу

Нещодавно СБУ виявила підробку документів при перереєстрації партії

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції щодо вимоги заборонити діяльність "Партії Шарія". Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Реклама

Напередодні Мін'юст звернувся до суду з проханням витребувати у Служби безпеки України висновки експертів про протиправну діяльність політичної партії і заборонити діяльність "Партії Шарія".

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія". Суд прийняв до розгляду справу за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін", – йдеться у повідомленні.

Судове засідання призначено на 6 квітня.

В тренді "Подивимося". Мендель прокоментувала можливість санкцій проти Коломойського

Нагадаємо, на початку березня СБУ виявила підробку документів під час перереєстрації партії Шарія. Був виявлений факт внесення завідомо неправдивих відомостей.

Реклама

16 лютого блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "держзрада" і "розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті". У СБУ відзначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Пізніше його оголосили в розшук, а суд дозволив його затримати. Сам підозрюваний перебуває в Іспанії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама