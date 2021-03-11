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Партію Шарія можуть заборонити: суд відкрив справу

11 березня, 10:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нещодавно СБУ виявила підробку документів при перереєстрації партії

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції щодо вимоги заборонити діяльність "Партії Шарія". Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

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Напередодні Мін'юст звернувся до суду з проханням витребувати у Служби безпеки України висновки експертів про протиправну діяльність політичної партії і заборонити діяльність "Партії Шарія".

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія". Суд прийняв до розгляду справу за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін", – йдеться у повідомленні.

Судове засідання призначено на 6 квітня.

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Нагадаємо, на початку березня СБУ виявила підробку документів під час перереєстрації партії Шарія. Був виявлений факт внесення завідомо неправдивих відомостей.

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16 лютого блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "держзрада" і "розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті". У СБУ відзначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Пізніше його оголосили в розшук, а суд дозволив його затримати. Сам підозрюваний перебуває в Іспанії.

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суд шарій партія Шарія ОАСК

Джерело: Сьогодні

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