Очікуємо в будь-який момент – Таран про можливе загострення зі сторони РФ

Андрій Таран / Фото: Минобороны Украины
Загострення ситуації зі сторони Росії може статися в будь-який момент, однак, Україна завжди готова дати відсіч.
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".
"Щодо можливого загострення восени. Якщо я буду розраховувати на те, що тільки восени може бути загострення – я повинен нести кримінальну відповідальність. Ми очікуємо загострення в будь-який момент. Ми завжди готові надати відповідну відсіч", – сказав він.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що ескалація на Донбасі вже зменшилася, і малоймовірно, що Росія буде здійснювати подальші кроки.
Також раніше президент Володимир Зеленський під час поїздки до військових під Крим розповів, що не виключена поява нового переговорного формату Донбасом паралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.
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