Скасування нового українського правопису: з'явилася реакція Кабміну

На апеляцію в уряду є 30 днів

Кабінет міністрів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду, який сьогодні скасував нову редакцію українського правопису.

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Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, передає пресслужба відомства.

"Сьогодні, 28 січня, ОАСК визнав незаконним і скасував постанову Кабміну про введення нового українського правопису. В зв'язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК і оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції", – написала вона.

Коломієць додала, що на подачу апеляції в уряду є 30 днів.

Що відбувається?

2019 року12-річна мешканка Херсона Юлія Піргас подала позов щодо скасування правопису. Аналогічний позов направила і ГО "Правова держава".

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Мати дівчинки стверджувала, що "уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення і грамотне використання".

Сьогодні представник позивача, адвокат Дмитро Ільченко написав про рішення суду. В ході розгляду справи з'ясувалося, що Кабмін діяв за межами своєї компетенції і з порушенням законодавства.

Детальніше про зміни в українському правописі – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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