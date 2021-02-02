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  1. Політика

Від США не було негативних сигналів Україні через дії окремих політиків – Кулеба

2 лютого, 02:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава МЗС упевнений, що санкції проти українських політиків не завадять стратегічному партнерству

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що недавні санкції проти кількох українських політиків, яких звинувачують у співпраці з Росією і втручанні в вибори в США, не завадять стратегічному партнерству між країнами.

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Про це він заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ні, ніяких негативних індикаторів або якихось сигналів не було зазначено ні в сьогоднішній розмові (з держсекретарем Ентоні Блінкеном. – Ред.), ні в нашій попередній комунікації зі Сполученими Штатами", – розповів Кулеба.

Він зазначив, що оскільки санкції були введені проти людей, "пов'язаних з інтересами Російської Федерації", то претензій до української влади "тут не було, немає і не може бути".

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"Більш того, в США дуже позитивно відзначають той факт, що незважаючи на всі спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні американські справи в останні роки, ми цього не зробили і змогли гідно вийти з цієї ситуації", – стверджує міністр.

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Нагадаємо, в січні Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема й нардепа від правлячої партії "Слуга народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

1 лютого нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" через санкції, запроваджені проти нього США.

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США депутати санкції МИД Украины Дмитрий Кулеба
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