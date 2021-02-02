Від США не було негативних сигналів Україні через дії окремих політиків – Кулеба

Глава МЗС упевнений, що санкції проти українських політиків не завадять стратегічному партнерству

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що недавні санкції проти кількох українських політиків, яких звинувачують у співпраці з Росією і втручанні в вибори в США, не завадять стратегічному партнерству між країнами.

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Про це він заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ні, ніяких негативних індикаторів або якихось сигналів не було зазначено ні в сьогоднішній розмові (з держсекретарем Ентоні Блінкеном. – Ред.), ні в нашій попередній комунікації зі Сполученими Штатами", – розповів Кулеба.

Він зазначив, що оскільки санкції були введені проти людей, "пов'язаних з інтересами Російської Федерації", то претензій до української влади "тут не було, немає і не може бути".

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"Більш того, в США дуже позитивно відзначають той факт, що незважаючи на всі спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні американські справи в останні роки, ми цього не зробили і змогли гідно вийти з цієї ситуації", – стверджує міністр.

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Нагадаємо, в січні Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема й нардепа від правлячої партії "Слуга народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

1 лютого нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" через санкції, запроваджені проти нього США.

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