Залишився день, щоб продовжити арешт: суд над Медведчуком перенесли

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту кума Путіна закінчується 9 липня і завтра останній день, щоб його продовжити

Медведчук в суді разом із соратниками. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Печерський суд Києва переніс на завтра, 8 липня, засідання щодо продовження запобіжного заходу для підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомляє наш кореспондент з місця подій.

Відзначимо, що засідання було спочатку заплановано на 6 липня на 15:00, потім його перенесли на 13:00 7 липня.

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А сьогодні стало відомо, що суду не буде і засідання перенесено на 9:30 8 липня.

А під будівлею суду вже "чергували" активісти, які прийшли на підтримку Медведчука.

Захисники Медведчука під судом. Фото: PavlovskyNEWS

Фото: "Сьогодні"

Відзначимо, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту закінчується 9 липня і завтра останній день, щоб його продовжити.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, у 2015 році фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

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Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

А 21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.