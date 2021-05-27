Офіс генпрокурора не буде більше оскаржувати запобіжний захід Медведчуку

Для Офісу генерального прокурора перемогою вже буде, коли обвинувальний акт зайде до суду

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Офіс генерального прокурора не боротиметься за утримання під вартою нардепа Віктора Медведчука з альтернативою внесення застави, оскільки підстав для цього немає.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, для Офісу генерального прокурора перемогою вже буде, коли обвинувальний акт зайде до суду.

"Чи могли ми йти безальтернативно у цій категорії злочинів? Ні. Має бути альтернатива. Тому було клопотання про утримання під вартою з альтернативою внесення застави – 300 млн. З іншого боку, суддя сказав: ви наклали на людину санкції, всі його активи заблоковані. Тому по суті ви робите безальтернативне клопотання. Адже як він може оплатити 300 млн, розмірковував суддя. Це означає, що ви хочете посадити людину під варту. З юридичної точки зору це розумно", – заявила Венедіктова.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.