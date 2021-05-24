Небезпечна і нахабна: в РНБО пояснили відмову України від авіасполучення з Білоруссю

/ Фото: president.gov.ua

Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

Реклама

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в коментарі агенції Інтерфакс-Україна.

"З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", – сказав секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську – це "відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами" .

Також стало відомо, що Міністерство інфраструктури України розробляє механізм припинення авіасполучення з Білоруссю, йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

Реклама

Міністерство обіцяє вже найближчим часом розповісти, що робити пасажирам, авіакомпаніям і як надалі планувати подорожі.

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликав покарати Білорусь за повітряний тероризм і політичні репресії, а заодно зажадав відмовитися від імпорту електроенергії з РБ.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську