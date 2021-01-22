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"Він ні з ким не розмовляє": Верещук потролила Тищенко під Радою (відео)

22 січня, 13:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тищенко влаштував журналістові мовчазний протест, що розсмішило Ірину Верещук

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко відмовився спілкуватися із журналістом під Верховною Радою, а його колега по фракції Ірина Верещук тонко його "підколола". Відповідне відео з'явилося в Мережі.

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Журналіст "зловив" Тищенко перед входом до парламенту і спробував запитати його, чи підтримує він, що депутати пишуть депутатські звернення у власних інтересах, і яка з цього приводу позиція фракції. Але депутат не промовив жодного слова, мовчазно зайшовши у будівлю Верховної Ради.

При цьому на вході в цей момент опинилася нардеп Ірина Верещук, яка на питання, чому Тищенко більше не розмовляє, з посмішкою відповіла: "Він ні з ким не розмовляє. Не звертайте уваги".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", під час виборчої кампанії у Києві восени 2020 року між Тищенко та Верещук, виявляється, був конфлікт, а все через формування команди до Київради. Верещук розповідала подробиці.

А у вересні 2019 року в Раді у Тищенко вийшло не надто приємне спілкування із журналісткою, різко відповівши на її питання.

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Верховна Рада депутати Микола Тищенко Ірина Верещук

Джерело: Сьогодні

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