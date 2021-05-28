"Він не був обізнаний, його якось втягнули": Антоненко хоче зустрічі із Зеленським

Глава держави чітко і точно розуміє, що ніхто з підозрюваних не причетний до вбивства Шеремета, вважає Riffmaster

Андрій Антоненко та Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у справі Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який нещодавно був звільнений з СІЗО, заявив, що готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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Про це він сказав в ефірі радіо НВ.

Він упевнений, що глава держави чітко і точно розуміє, що ніхто з підозрюваних не причетний до вбивства Шеремета.

"Тоді він (Зеленський) просто не був обізнаний, його якимось чином втягнули", – сказав Антоненко.

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За його словами, Зеленський з ним не зв'язувався на відміну від іншої підозрюваної Яни Дугар, з якої президент веде переписку.

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"Якщо він захоче зі мною поспілкуватися, я охоче з ним зустрінуся, тому що є про що поговорити. Про те, що він спілкується з Яною... Я думаю, що якби хтось із нас був до чогось причетний, такого би листування не було", – підкреслив Riffmaster.

Нагадаємо, Антоненко був звільнений з-під варти 30 квітня – він не був удома 505 днів. Дивіться фото, як Антоненко після СІЗО нарешті обійняв дітей.