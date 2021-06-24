"Він мене не зрозумів". Зеленський пояснив "звільнення" Тупицького

Різні групи, в тому числі політики та бізнес, чинили тиск на голову Конституційного Суду фінансовими важелями

Президент Володимир Зеленський півтора року формував свою позицію щодо ситуації з Конституційним Судом і особисто спілкувався з головою КСУ Олександром Тупицьким.

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Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Я пояснював пану Тупицькому особисто. Я йому сказав, що я не можу впливати на суд, але ви попросили про зустріч зі мною. Тому про вплив на суд ви не можете говорити", – сказав Зеленський.

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Рішення про відсторонення голови КСУ, як стверджує президент, було прийнято, щоб перешкодити руйнуванню проведених антикорупційних реформ, земельної і мовної реформи, які Конституційний Суд хотів скасувати.

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"Він мене не зрозумів. І зробив те, що він зробив. Тому що його суб'єктизували різними фінансовими важелями різні групи, включаючи політичні та бізнес-групи, які супроводжують його життя і роботу", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що в січні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Олександру Тупицькому про підозру в дачі свідомо неправдивих свідчень, штучному створенні доказів і підкупі свідка.

Також повідомлялося, що Зеленський підписав указ про стратегію розвитку системи правосуддя і конституційного судочинства, який визначає основні принципи та напрями розвитку системи правосуддя.