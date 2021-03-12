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"Він їде додому": екснардеп Микитась виходить із СІЗО

12 березня, 15:21

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

Суд змінив запобіжний захід для підозрюваного і відпустив

Колишній народний депутат Максим Микитась звільнений з-під варти. Шевченківський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання його захисників. Про це повідомив його адвокат Артур Габріелян.

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"Справедливість перемогла. Задоволено моє клопотання. Максим Микитась звільнений з-під варти, і він їде додому", – написав адвокат у соцмережі.

Ще один адвокат підозрюваного Євген Грушовець розповів, як змінили запобіжний захід.

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"Запобіжний захід змінено на нічний домашній арешт", – сказав він.

Грущовець і Микитась. Фото: facebook.com/grushovets
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Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 грудня Нацполіція повідомила Микитасю про підозру в замовленні викрадення юриста. Виконавців викрадення затримали, і вдалося з'ясувати, хто за цим стоїть. Пізно ввечері 31 грудня суд ухвалив рішення заарештувати його, і він провів Новий рік за гратами.

Тим часом в іншому кримінальному провадженні, у "справі квартир Нацгвардії", Микитасю перекваліфікували злочин.

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суд міра запобіжного заходу Микитась Максим

Джерело: Сьогодні

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