"Він їде додому": екснардеп Микитась виходить із СІЗО

Колишній народний депутат Максим Микитась звільнений з-під варти. Шевченківський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання його захисників. Про це повідомив його адвокат Артур Габріелян.
"Справедливість перемогла. Задоволено моє клопотання. Максим Микитась звільнений з-під варти, і він їде додому", – написав адвокат у соцмережі.
Ще один адвокат підозрюваного Євген Грушовець розповів, як змінили запобіжний захід.
"Запобіжний захід змінено на нічний домашній арешт", – сказав він.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 грудня Нацполіція повідомила Микитасю про підозру в замовленні викрадення юриста. Виконавців викрадення затримали, і вдалося з'ясувати, хто за цим стоїть. Пізно ввечері 31 грудня суд ухвалив рішення заарештувати його, і він провів Новий рік за гратами.
Тим часом в іншому кримінальному провадженні, у "справі квартир Нацгвардії", Микитасю перекваліфікували злочин.
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