Охорона Конституційного Суду не пустила Тупицького на роботу (фото)

Тупицького вже не вперше зупиняють на вході до будівлі суду

Охорона знову не пропустила голову Конституційного Суду Олександра Тупицького на роботу. У суді назвали це протиправним втручанням в діяльність голови КСУ.

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В КСУ заявили, що сьогодні співробітники Управління державної охорони України, не назвавши причину, не пропустили Тупицького на робоче місце.

Автомобіль Тупицького не пропускають на територію КСУ

Сам голова КСУ заявив, що це протиправне втручання в його діяльність, перешкоджання виконанню ним своїх службових обов'язків і такі дії спрямовані на блокування роботи Конституційного Суду в цілому.

"Указом президента України Олександр Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного Суду. Адміністративні функції як голови суду він повинен виконувати, оскільки на це його уповноважили судді Конституційного Суду. Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї установи", – заявили в КСУ.

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На цей момент не відомо, чи потрапив Тупицький до будівлі суду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці від виконання обов'язків судді у зв'язку з кримінальним провадженням, в якому той фігурує. На це в Конституційному Суді заявили, що указ президента є неконституційним.

Відео: Сьогодні

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