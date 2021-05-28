Обмовився: Данілов назвав РФ дружнім народом

Російська Федерація робить все можливе, щоб до себе забрати Білорусь, вважає секретар РНБО

/ Фото: СНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав російський народ дружнім для України, однак потім виправився, що має на увазі білорусів.

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Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Данілов вважає, що Росія причетна до операції з примусовою посадкою літака в Мінську.

"Російська Федерація робить все можливе, щоб до себе забрати Білорусь. І те, що відбулося з літаком, абсолютно було зрозуміло з перших хвилин, коли ми дивилися відео, що ніякої бомби там не було, і вони це знали з самого початку", – сказав Данілов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.