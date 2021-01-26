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  1. Політика

Офіс президента: Закон про референдум заснований на Конституції

26 січня, 22:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Подоляк вважає, що деякі політсили не хочуть народовладдя

Усі норми ухваленого сьогодні Радою закону про референдум засновані на тих, що вже містяться в Конституції України і за нього не голосували тільки ті політичні сили, які не хочуть дозволити суспільству вирішувати державні питання напряму.

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Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Конституція чітко визначає умови для призначення референдумів, основні обмеження. Конституційний суд чітко описав, як повинна співвідноситися робота законодавчої влади і ухвалення рішень на референдумах. Усе це враховано в ухваленому сьогодні законі", – прокоментував він.

За словами радника голови ОП, за закон в основному проголосували представники фракції "Слуга народу", а інші фракції "тільки на словах ратують за народовладдя і розширення електоральних можливостей суспільства".

"Такий результат голосування красномовно показує, що більшість опонентів влади банально не хочуть надавати суспільству реальні інструменти народовладдя. Навіть більше, вони хочуть залишатися неконтрольованими політичними посередниками, які в своїх інтересах і модеруватимуть багато конфліктних питань, спекулюючи на цьому й далі", – вважає Подоляк.

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Він підкреслив, що для президента Зеленського і партії "Слуга народу" принципово, щоб народовладдя було наповнене реальним змістом, оскільки "у справжньої демократії не повинно бути монополії політиків з вирішення того, що важливо для суспільства".

"Правляча команда на відміну від представників різних влад за 28 років нарешті дала людям законний шлях використання конституційних інструментів народовладдя", – підсумував радник ОП.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт№ 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

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референдум Офіс президента Михайло Подоляк
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