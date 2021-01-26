Офіс президента: Закон про референдум заснований на Конституції

Усі норми ухваленого сьогодні Радою закону про референдум засновані на тих, що вже містяться в Конституції України і за нього не голосували тільки ті політичні сили, які не хочуть дозволити суспільству вирішувати державні питання напряму.

Реклама

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Конституція чітко визначає умови для призначення референдумів, основні обмеження. Конституційний суд чітко описав, як повинна співвідноситися робота законодавчої влади і ухвалення рішень на референдумах. Усе це враховано в ухваленому сьогодні законі", – прокоментував він.

За словами радника голови ОП, за закон в основному проголосували представники фракції "Слуга народу", а інші фракції "тільки на словах ратують за народовладдя і розширення електоральних можливостей суспільства".

"Такий результат голосування красномовно показує, що більшість опонентів влади банально не хочуть надавати суспільству реальні інструменти народовладдя. Навіть більше, вони хочуть залишатися неконтрольованими політичними посередниками, які в своїх інтересах і модеруватимуть багато конфліктних питань, спекулюючи на цьому й далі", – вважає Подоляк.

Реклама

Він підкреслив, що для президента Зеленського і партії "Слуга народу" принципово, щоб народовладдя було наповнене реальним змістом, оскільки "у справжньої демократії не повинно бути монополії політиків з вирішення того, що важливо для суспільства".

"Правляча команда на відміну від представників різних влад за 28 років нарешті дала людям законний шлях використання конституційних інструментів народовладдя", – підсумував радник ОП.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт№ 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама