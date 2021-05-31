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Офіс президента: Референдум щодо Донбасу можливий, але є умова

31 травня, 09:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні Зеленський говорив, що найголовніше питання на сьогоднішній день в Україні – це ситуація на Донбасі і припинення війни

/ Фото: AFP

Нещодавно президент Володимир Зеленський допустив проведення референдуму щодо Донбасу. А тепер радник глави ОПУ Михайло Подоляк каже, що це можливо у тому випадку, якщо того вимагатиме ситуація в переговорах про припинення війни.

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Про це він сказав в коментарі РБК-Україна.

Говорячи про всеукраїнський референдум, глава держави сказав, що "це найголовніше питання, яке у нас сьогодні є, – це ситуація на Донбасі".

А ось в Офісі президента відзначають, що це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування. За словами Подоляка, референдум щодо Донбасу можливий, якщо ситуація і зміст переговорів про припинення війни вимагатимуть саме такого кроку.

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"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані у прийнятому законі. Якогось питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично", – сказав радник глави ОПУ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що питання проведення виборів на Донбасі можуть винести на всенародний референдум.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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