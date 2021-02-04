Офіс президента про позов голови КС до Зеленського: Єдиний вихід для Тупицького – відставка

Відстороненому президентом з посади голови Конституційного Суду Олександру Тупицькому час визнати, що він не зможе залишитися в КС, єдиний вихід для нього – відставка.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи відмову Верховного Суду відкрити провадження за позовом Тупицького до президента.
"Тупицький дуже некрасиво метушиться, намагаючись хоч якось переграти ту реальність, в яку він сам себе завів. Етично він вже не може бути ні головою Конституційного суду, ні суддею Конституційного суду. Це зрозуміло для суспільства і для юридичної спільноти. Але поки це не визнає сам Тупицький", – зазначив Подоляк.
Він додав, що жодні махінації і спроби оскаржень відстороненому голові КСУ вже не допоможуть і чим швидше він це визнає, тим краще буде "для всіх і для нього".
"Відмова Верховного суду – і формулювання у відмові – дуже красномовні. Указ президента про відсторонення Тупицького абсолютно законний. Підозру йому вручено абсолютно законно. Дії Тупицького і протягом кар'єри в судах і вже в самому Конституційному суді точно не відповідали тому, яким має бути суддя", – підкреслив Подоляк.
На його думку, єдиний логічний вихід для Тупицького з ситуації, що склалася, – це відставка.
Нагадаємо, Верховний Суд України відмовив у відкритті провадження у справі про усунення з посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.
29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці від виконання обов'язків судді у зв'язку з кримінальним провадженням, в якому той фігурує.
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