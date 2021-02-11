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Офіційно! Вірастюк балотуватиметься до Ради від "Слуги народу"

11 лютого, 15:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У партії зазначають, що їхній новий кандидат істинний патріот, який багато допомагає українській армії

Відомий український спортсмен і силач Василь Вірастюк балотуватиметься до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Ця політична сила затвердила його своїм кандидатом на виборчому окрузі в Івано-Франківській області.

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Про це повідомила в Facebook заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

За її словами, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому з'їзді партії. Вірастюк буде кандидатом "Слуги народу" на проміжних виборах в окрузі №87.

"Василь – відомий спортсмен і актор, народився і виріс у Києві. Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine і займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні", – написала Кравчук.

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Нардеп додала, що Вірастюк істинний патріот, який багато допомагає українській армії, дуже відкрита і приємна людина.

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Зазначимо, що вибори до парламенту на 87-му мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня. Місце в парламенті звільнилося після того, як з Ради пішов нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович, оскільки став мером Надвірної.

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вибори слуга народа Василь Вірастюк

Джерело: Сьогодні

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