Обшук у будинку Кличка: силовики знайшли контрабандного пального на 100 млн

Силовики провели у будинку Віталія Кличка спільну операцію / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Під час обшуку у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, було викрито осіб, підозрюваних у виготовленні контрафактних ПММ на суму понад 100 млн гривень.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба України у Facebook.

У ході обшуків, які проводили ДФС, СБУ та Державна прикордонна служба за процесуального керівництва прокуратури м. Києва, задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, пов’язану з незаконним переміщенням на митну територію України та реалізацією товарів пально-мастильної групи з порушенням законодавства та ухилянням від сплати митних зборів та інших обов’язкових платежів, що завдавало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

Силовики провели у будинку Віталія Кличка спільну операцію / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Як виявилося, низка компаній систематично отримували з Білорусі та Росії вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму. А службові особи цих компаній, щоб уникнути сплати акцизу на метиловий спирт і розчинники, вказували недостовірні дані хімічного складу товару, суттєво занижували вміст метилового спирту і продали імпортованої продукції підприємствам з ознаками ризиковості на суму понад 100 млн гривень.

Фактично імпортований товар переміщали до України, щоб підпільно переробити на нелегальних міні-НПЗ в пально-мастильні матеріали і продати за готівку без оформлення бухгалтерських документів.

У ході обшуків у Київській, Чернігівській та Луганській областях було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, готівку, обладнання для нелегального виготовлення пально-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них пально-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тонн.

Нагадаємо, речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі сайту "Сьогодні" заявив, що обшуки в будинку Кличка проводять в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

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А прессекретарка мера Києва Оксана Зинов'єва уточнила в коментарі сайту "Сьогодні", що правоохоронці дзвонили у двері Кличка і це потрапило на запис відеокамери. Однак копи повідомили Кличку, що прийшли не до нього, а в квартиру двома поверхами нижче.