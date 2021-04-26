Оголошений в розшук Гладковський-молодший прилетів до Києва – ЗМІ

Прикордонники затримали Ігоря Гладковського лише на кілька хвилин – після нетривалої розмови його відпустили

Син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор, якого 22 квітня оголосили в розшук, прибув до України, але на кордоні його не затримали.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, на кордоні Гладковського-молодшого затримали лише на 5-7 хвилин – після нетривалої розмови з прикордонниками його відпустили.

Також повідомляється, що Гладковський прибув в країну рейсом з Франкфурта в аеропорт "Бориспіль" разом із батьком – Олегом Гладковським.

Раніше адвокат сім'ї Гладковських заявив, що Ігор поїхав за кордон лікуватися від постковідного синдрому, оскільки нібито не отримував обвинувального висновку від НАБУ або САП.

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22 квітня НАБУ оголосило в розшук сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря за підозрою в корупції в оборонній сфері.

Правоохоронці вважають, що він був одним із творців масштабної корупційної схеми – поставляв товари невідомого походження підприємствам держконцерну "Укроборонпром" з використанням компанії "Оптімумспецдеталь" та інших фірм.

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