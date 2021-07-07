ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з вимогами до РФ: Україна задоволена, а росіяни пішли з засідання

ПА ОБСЄ, Дмитро Кулеба та Петро Толстой / колаж "Сьогодні"

Парламентська Асамблея ОБСЄ у вівторок, 6 липня, ухвалила терміновурезолюцію з вимогами до Росії, яка була ініційована Україною. Документ зокрема засуджує окупацію Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей і військові злочини російської влади, збройних сил і найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомив глава делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв у Facebook.

Реклама

Він зазначив, що ухвалення резолюції "Про дестабілізуюче нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Чорному морі і Азовському морі" супроводжувалося шаленим опором російської делегації і делегацій країн, які перебувають під впливом РФ.

"Попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти зі складу ПА ОБСЄ, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність", – розповів Потураєв.

Чим важлива нова резолюція

Крім засудження окупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей ухвалена у вівторок резолюція також засуджує спроби Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську протоку і Азовське море .

Документ також засуджує порушення прав людини в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей і триваючу небезпечну мілітаризацію окупованого Криму і незаконну видачу паспортів РФ українським громадянам на окупованих територіях.

Реклама

"Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії – саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта – негайно звільнити окуповані українські території і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства", – підкреслив Потураєв.

Читайте також: Відключать від SWIFT і припинять імпорт нафти. Як Європарламент покарає Росію за Україну

Він додав, що новим президентом ПА ОБСЄ була обрана депутат парламенту Швеції Маргарета Цедерфельд, яка є послідовним критиком російської неоімперської політики в країнах колишнього СРСР і агресії Росії проти Грузії і України.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України привітали ухвалення літньою сесією Парламентської асамблеї ОБСЄ термінової резолюції з вимогами до Росії.

"Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці", – заявили в міністерстві у вівторок ввечері.

Реклама

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що ухвалена резолюція – важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку викликала збройна агресія Росії проти України.

"Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ", – підкреслив він.

Росія лютує

Водночас після ухвалення резолюції російська делегація покинула засідання асамблеї.

Глава російської делегації Петро Толстой звинуватив ПА в русофобії, а Україну назвав "злим сусідом".

"Асамблея внесла до порядку денного чергову обурливу русофобську заяву, авторами якої є передбачувано наші найближчі злі сусіди – Україна", – цитує його РБК.

Реклама

Росія також стверджує, що резолюцію ухвалили з порушенням регламенту – нібито за відсутності кворуму.

Нагадаємо, у червні Євросоюз в ОБСЄ відкинув російський наратив про "внутріукраїнський конфлікт" на Донбасі, у якому Росія зображає себе посередником, і закликав РФ як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність.

Що відбувалося в Україні та світі у вівторок, 6 липня, дивіться в новому випуску новин "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією