"Обожнюю думки твої": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно відсвяткував 43-річчя, привітав свою дружину Олену з днем народження.
На своїй сторінці в Instagram президент опублікував чорно-біле фото Олени і зворушливий пост.
З днем народження, моя.
Обожнюю думки твої.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ.
Олені Зеленській виповнилося 43 роки.
Володимир Зеленський і Олена одружилися 2003 року. Пара виховує двох дітей – 16-річну Олександру та восьмирічного Кирила.
Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський відсвяткував своє 43-річчя. Володимир Зеленський з самого ранку вже встиг потренуватися у спортзалі, звідки і запостив в Instagram фото.
Крім того, легендарний голлівудський режисер Девід Лінч привітав Зеленського з днем народження і записав відеоролик.
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