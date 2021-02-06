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"Обожнюю думки твої": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

6 лютого, 09:18

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Володимир Зеленський і Олена одружилися 2003 року

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно відсвяткував 43-річчя, привітав свою дружину Олену з днем народження.

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На своїй сторінці в Instagram президент опублікував чорно-біле фото Олени і зворушливий пост.

З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

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І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

В тренді
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Найкращі (для мене) в світі.

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Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ.

Олені Зеленській виповнилося 43 роки.

Володимир Зеленський і Олена одружилися 2003 року. Пара виховує двох дітей – 16-річну Олександру та восьмирічного Кирила.

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Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський відсвяткував своє 43-річчя. Володимир Зеленський з самого ранку вже встиг потренуватися у спортзалі, звідки і запостив в Instagram фото.

Крім того, легендарний голлівудський режисер Девід Лінч привітав Зеленського з днем народження і записав відеоролик.

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