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Обійшлося без цирку в Раді: "слуга народу" про важливий момент у підозрі Медведчуку

12 травня, 13:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше Верховна Рада давала дозвіл на притягнення до відповідальності депутатів – тепер це зробити стало простіше

/ Фото: уніан

Завдяки зняттю недоторканності з народних депутатів підозру Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку вдалося виписати без голосування в сесійній залі, а так була б загроза нестачі голосів. Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Раніше в Україні прийняли закон про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів і тепер питання в тому, чи зможуть притягнути до кримінальної відповідальності Медведчука і Козака.

"Ми побачили, як працює зняття депутатської недоторканності, тому що підозру генеральний прокурор Ірина Венедіктова виписала без цього традиційного цирку в Раді (коли гадали, чи вистачить голосів для зняття недоторканності). Генпрокурор зробила це у відповідність з тим законом, який прийняла Рада", – сказала Кравчук.

Вона сподівається, що справа дійде до суду і буде обвинувальний вирок.

"Зрозуміло, що у Медведчука будуть найдорожчі адвокати", – сказала "слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують злив Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.

Відео: Сьогодні
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