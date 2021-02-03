Оборонний комітет Ради підтримав санкції РНБО проти проросійських телеканалів

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Про це нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету, голова підкомітету введення цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла пише на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, рішення РНБО про санкції стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новини" ("112", ZiK і NewsOne) підтримав президент Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади запровадити санкції проти нардепа Тараса Козака та заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Детальніше про запровадження санкцій проти трьох українських телеканалів читайте в матеріалі "Сьогодні".

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