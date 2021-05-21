Потрібно терміново зупинити "Північний потік – 2": Верховна Рада звернулася до США

Фото: М. Лазаренко

Верховна Рада прийняла постанову про звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США з проханням перешкодити Росії запустити "Північний потік – 2" шляхом санкцій. Відповідну заяву підтримали 292 народних депутати.

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Автори документа відзначають, що російський газопровід загрожує енергетичній безпеці як України, так і Європи, а також порушує принципи Енергетичного Союзу ЄС з диверсифікації джерел енергії, маршрутів і постачальників в газовій сфері.

Мета "Північного потоку – 2" – обійти територію України, створити механізм тиску на нашу державу і країни Центрально-Східної Європи, підірвати трансатлантичну єдність, розділити Європу і посилити залежність країн ЄС від поставок російського газу.

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"Реалізація "Північного потоку – 2" остаточно розв’яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення до Східної України", – йдеться в заяві Ради.

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Депутати нагадали, що введені раніше санкції США, а також загроза їх застосування змусили низку компаній вийти з проєкту і фактично призупинили його реалізацію більш ніж на один рік. У той же час в Раді стурбовані тим, що США відмовилися вводити санкції проти ключової компанії учасника "Північного потоку – 2" – Nord Stream AG.

"Верховна Рада закликає Палату представників та Сенат Конгресу США використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу "Північний потік – 2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, у тому числі Nord Stream AG", – заявили депутати.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в Сенаті США зажадали повернути санкції проти "Північного потоку – 2".