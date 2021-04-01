"Потрібно пильно стежити за Росією": Кулеба повідомив ОБСЄ про загрозу

Над Україною нависла нова загроза війни з Росією – Кулеба звернувся до ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував генеральну секретарку ОБСЄ Хельгу Шмід про те, що Росія відмовилася від перемир'я на Донбасі, а також про стягування військ до кордонів України.

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Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, передає МЗС.

Голова МЗС України розповів про ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму та зазначив, що Москва не хоче повертатися до режиму припинення вогню на фронті. Також він подякував ОБСЄ за продовження мандату спостерігачів в Україні.

"Продовження мандату СММ особливо важливе на тлі загострення безпекової ситуації, яке влаштувала Росія. Монітори ОБСЄ, які здатні все бачити і чути, нині як ніколи потрібні у Донецькій та Луганській областях", – сказав Кулеба.

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З огляду на останні повідомлення про нарощування Росією кількості військ у безпосередній близькості до України Кулеба попросив Шмід посилити моніторинг непідконтрольної Україні ділянки кордону з Росією.

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"ОБСЄ повинна пильно стежити за діями РФ", – додав міністр.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, скільки військ РФ на Донбасі, в Криму та на кордоні. Він зазначав, що останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України.

Тим часом американська преса пише, що боєготовність Європейського командування армії США підвищили до максимального рівня через стягування Росією своїх військ до кордонів України. Американці зараз оцінюють ймовірність бойових дій як "потенційну неминучу кризу". Пентагон теж звинуватив Росію в ескалації на Донбасі.

Відео: Сьогодні

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